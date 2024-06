Voorlopig nog geen hoge temperaturen, wel iets meer zon

Vandaag is het weer niet 'al te dramatisch', zegt NH's weerman Jan Visser. In het noorden van de regio vallen er flinke buien, maar in de rest van de provincie is het droog en trekken de resterende buien weg naar het oosten.

Het weer klaarde in de loop van de ochtend langzaam maar zeker op. Op wat (stapel)bewolking na zien we het zonnetje ook verschijnen, en die blijft de rest van de dag flink schijnen. Visser is in ieder geval positief: "Het wordt vandaag totaal anders dan de afgelopen dagen."

Op de meeste plaatsen blijft het droog, het wordt met temperaturen van maximaal 18 tot 19 graden een tikkie warmer dan het begin van deze week. "De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten", aldus Visser.

Zonnig aan de kust

De rest van de week wordt het wisselvallig weer. Vannacht kan er wat regen vallen. "Het zal niet veel zijn", voorspelt de weerman. Ook morgenvroeg valt er wat regen en blijft het bewolkt. De wind is zuidelijk en waait matig, aan de kust vrij krachtig.

Aan de kust breekt, zeker in de loop van de middag, wat zon door. Het wordt daar 16 tot 17 graden, boven land wordt het 18 tot 20 graden. 's Avonds is er kans op een buien, die kunnen gepaard gaan met onweer.

Dit is volgens de weerman ook het weerbeeld voor het komende weekend. Zaterdag vallen er buien, hoewel dat in de loop van dag iets minder kan worden. Ook zondag houden we het niet droog. Zaterdag wordt het een graad of 18, zondag kan het een paar graden hoger worden.