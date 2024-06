Surfersgroep 'Wrak' bereidt zich voor op zeepkistenrace in Wijk aan Zee

De vrienden- en surfgroep 'Wrak' uit Wijk aan Zee doet dit jaar voor het eerst mee aan de traditionele Zeepkistenrace van het dorp. Tientallen deelnemers razen dan in zelfgebouwde karretjes de berg af. "We komen elk jaar wel kijken omdat we hier vandaan komen, maar meedoen is toch net even wat anders."

Vandaag zet de groep hun bolide, die een jaar lang stof verzamelde in de garage, voor het eerst in elkaar. Daan Mulder, een van de bestuurders, licht hun plannen toe: "Nog niet alle onderdelen zijn er. We hebben vlaggen besteld in geel, groen en rood, en rookcilinders in dezelfde kleuren. Helaas zijn ze nog niet binnen." Elk jaar kiezen ze een ander thema; vorig jaar waren het piraten, dit jaar gaan ze voor rastakleuren.

Frietbakje

De inspiratie komt van oud-surfer Stef Bakker, die de jongens vertelde over zijn eigen zeepkistavonturen. "Deze man bouwde van alles, zelfs een keer een frietbakje", lacht Daan. "Vanaf dat moment zijn we aan de slag gegaan en hebben we zijn oude frame omgetoverd tot een surfplank op wielen."