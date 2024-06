Peuters in Zwaagdijk wagen zich aan 'spannende' Peuter4daagse

Het is een hele operatie om met een groep peuters de wandeling te maken. De peutertjes rennen vooruit, terwijl de leiding er achter an hobbelt. Het ene kind heeft er meer zin in dan de andere, maar eenmaal bij de glijbaan aangekomen staan ze allemaal te popelen. Om vervolgens over de evenwichtsbalk te lopen, door naar de schommelbrug. "Dit is toch mooi om te zien, hoe blij de kleintjes hiervan worden", lacht Sluijs.