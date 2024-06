Langverwachte Huizer woonconferentie van start met centrale vraag: moeten we woningen bouwen?

Juist voor hen liggen er nu nauwelijks woningbouwplannen. Een aantal jonge insprekers maakte dat gedurende de eerste bijeenkomst nog maar eens duidelijk, door aan te geven dat als je je niet meteen vanaf je achttiende inschrijft als woningzoekende voor een sociale huurwoning, je het eigenlijk wel kunt vergeten. En doe je dat wel, dan sta je alsnog jaren op de wachtlijst. Met onder andere als gevolg dat jongeren langer bij hun ouders blijven wonen.

Kant-en-klare initiatieven

Senioren stromen op hun beurt weer niet door naar kleinere huizen of appartementen, want die zijn er niet of zijn niet te betalen. Jan Kwekkeboom, voorzitter van stichting Vrienden van het Gooi, luidde ook de noodklok: "We stevenen af op een enorm infarct op dit gebied."

Maar blijkbaar zijn er op dit moment ook initiatieven die kant-en-klaar op de plank liggen om direct te kunnen uitvoeren. Zo vertelde een aanwezige projectontwikkelaar de zaal dat zij graag onderdak verschaft aan de Huizer inwoners en dan specifiek juist voor zoekenden naar een sociale huurwoning.

Volgens haar is het Coronel-terrein geschikt om vrij eenvoudig en snel een paar honderd woningen neer te zetten. Met de regeling dat minstens een derde van de bouw sociale huur moet zijn, betekent dit dat er minstens zestig huizen voor deze doelgroep erbij zouden komen.

Slechtste cijfers

De eerste van vier sessie verliep wat rommelig en geregeld was er geroezemoes in de zaal, als cijfers over de woningmarkt op het scherm verschenen. Op alle vlakken is Huizen wel het slechtste jongetje van de klas. Maar de aanzet is nu gegeven, de bal lig bij de inwoners. Of zoals wethouder Boom het zegt: "We moeten het echt samen doen."

Als de antwoorden op alle vragen na vier bijeenkomsten verzameld zijn, is niet helemaal duidelijk wat er dan gaat gebeuren. Meteen een schop in de grond? Want zoals de voorzitter van Stichting Vrienden van het Gooi aangaf: vanaf het moment van beslissen, ben je tien jaar verder voor er een nieuwe woonwijk staat. De wethouder zegt in elk geval dat de gemeenteraad aan zet is.

De Huizer woningnood zal de komende jaren dus nog wel even duren, hoewel er wel één stip op de horizon staat: voor 2040 moeten er 2.875 huurwoningen bij zijn gekomen.