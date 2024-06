Structurele problemen bij uitbetaling van salarissen Amsterdamse handhavers en stadsreinigers

Het gaat om ruim tweeduizend medewerkers die werkzaam zijn bij de afdelingen Afval en Grondstoffen, Stadswerken en THOR. Uit een objectieve steekproef blijkt dat 13,4 procent van de salarissen niet in één keer correct wordt uitgekeerd. "Uiteraard is dit onacceptabel", aldus Van Buren in een brief aan de gemeenteraad in Amsterdam.

"De veelheid aan diensten, toeslagen, maatwerkafspraken, moeten voor elke 10e van de maand volledig correct, getoetst en gecontroleerd ingevoerd worden in de salarisadministratie. Dat lukt niet altijd omdat er sprake is van veel informatie, verschillende invoermanieren, diverse momenten en wijzen van toetsing en controle en er sprake is van verschillende overdrachtsmomenten", aldus Van Buren.