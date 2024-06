'Lichaam gevonden in sloot bij Haringhuizen'

De politie doet onderzoek bij de sloot. Volgens Noordkop Centraal is de persoon die in het water is gevonden, overleden.

Eerder op de avond verspreidde de politie Schagen een opsporingsbericht over een 89-jarige demente man. Hij vertrok aan het begin van de middag op een driewieler vanuit de Brucknerstraat in Schagen, maar kwam niet meer terug. Bij een zoekactie naar de man werd onder meer een politiehelikopter ingezet.

Inmiddels is het opsporingsbericht verwijderd. De politie kan niet bevestigen of de persoon die in het water terechtkwam, de vermiste man is.