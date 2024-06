Goud en brons voor vrouwen estafetteploegen bij EK atletiek

De samenstelling in de finale was heel anders dan in de series op dinsdag. Toen kregen Bol, Klaver en Peeters rust en zorgde De Witte als slotloper met een ferme versnelling in de laatste meters voor de finaleplek.

Klaver uit Enkhuizen was de startloopster. Vanuit de buitenste baan 9 trok ze stevig door en wisselde als eerste. Peeters nam bij het invoegen na de bocht de koppositie in, maar werd ingehaald door de Ierse Rhasidat Adeleke en wisselde als tweede met De Witte. De ervaren estafetteloopster uit Heiloo vocht zich terug naar de leiding, waarna Bol het kon afmaken. Het was wel opvallend dat Bol nog flink haar best moest doen om de concurrentie voor te blijven. In de splittijd was ze zelfs iets langzamer dan De Witte.

Voor Klaver was het haar derde medaille op dit EK. Ze won brons op de 400 meter en was ook één van de lopers in de gemengde 4x400 meter estafetteploeg die brons behaalde.

Vloon achtste

Polsstokhoogspringer Menno Vloon besloot de EK met een achtste plaats. De 30-jarige Zaankanter strandde op een hoogte van 5,82 meter. Vloon was eerder in zijn derde poging over 5,75 meter gesprongen.

Met vijf gouden, vier zilveren en drie bronzen medailles sluit de Nederlandse ploeg dit EK zeer succesvol af.