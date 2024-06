Hoofddorpse synchroonzusjes De Brouwer pakken historisch goud op EK in Servië

Gisteren overtuigden de 25-jarige Hoofddorpse zussen al in de voorronde door zich met de hoogste score (259,0126) van het hele deelnemersveld te kwalificeren voor de finale. Daarin bleven ze met een score van 264,6584 hun Britse en Israëlische concurrenten voor.

Dat De Brouwers in dit olympische jaar in vorm zijn, bewezen ze in februari op de WK in Qatar al. Daar moesten ze alleen de Chinese Wang Liuyi en Wang Qianyi voor zich dulden en pakten het zilver. Dat was de eerste Nederlandse WK-medaille in de geschiedenis voor Nederlandse synchroonzwemmers. Met die prestatie kwalificeerden ze zich ook voor de Olympische Spelen in Parijs af.

