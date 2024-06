Buitenlanders die parkeerboetes niet betalen gaan vrijuit

Heeft de gemeente helemaal geen mogelijkheden om buitenlandse wanbetalers te dwingen hun boete te voldoen? Uit navraag bij de ANWB blijkt dat het iets gecompliceerder ligt. Er is geen Europese afspraak die het overdragen van parkeerboetes regelt. Bij snelheidsovertredingen is dat wel het geval. Het CJIB kan boetes in andere Europese landen verhalen door de boete-instanties van die landen in te schakelen. Die boete-instanties kunnen dat op hun beurt ook bij ons doen, via het CJIB.

Maar voor parkeerboetes bestaat die regeling niet, en is er dus geen centraal beleid voor het afdwingen van betalingen. "De gemeente zou juridische procedures kunnen aanspannen tegen wanbetalers, in hun eigen landen", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Maar het is de vraag of je zo ver moet willen gaan."

De woordvoerder kent geen gemeenten, in Nederland of het buitenland, die dat doen. "Het werkt twee kanten op: Nederlanders die buitenlandse parkeerboetes niet betalen, gaan ook vrijuit."