10 maanden cel voor man (19) die na WK-stunt Marokko met zwaar vuurwerk gooide

De rellen ontstonden nadat het Marokkaans voetbalelftal in de achtste finale van het toernooi de nationale ploeg van Spanje uitschakelde. Net als in de twee voorafgaande wedstrijden barstte er daarna een feest uit op het Mercatorplein waarbij later ook rellen uitbraken. Aan het einde van die avond hield de politie zes verdachten aan.

Tinnitus

Een van die verdachten is de Amsterdamse Louay B. die dus zwaar vuurwerk naar ME'ers gooide. De agenten werden opgeroepen nadat de sfeer op het plein was omgeslagen en stonden op de Cabralstraat in linie om een groep relschoppers van het plein af te houden.

Louay B. gooide die avond drie cobra's, waarvan één naar een linie ME'ers. De andere twee gooide hij naar omstanders, die vluchtten en niet door het vuurwerk geraakt werden.

Het vuurwerk dat B. naar de ME-linie gooide, kwam op een paar meter afstand van de agenten tot ontploffing. Drie van de vijf agenten liepen daardoor blijvende gehoorschade (tinnitus) op. Daarmee maakte B. zich schuldig aan zware mishandeling, oordeelt de rechter.

Camerabeelden

B. zei twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling dat hij spijt had van zijn actie, maar het zou niet zijn bedoeling zijn geweest dat het vuurwerk zo dicht bij de agenten tot ontploffing kwam. Omdat op beelden te zien is dat de verdachte na de explosie lachend wegloopt, vindt de rechter die verklaring ongeloofwaardig.

Volgens de rechtbank heeft B. door met zwaar vuurwerk te gooien 'actief bijgedragen' aan de rellen die op 6 december 2022 ontstonden. "Tijdens wat een feestelijke avond had moeten zijn om een voetbaloverwinning te vieren."

Het Openbaar Ministerie had eerder nog 18 maanden cel geëist. De rechter kiest voor een kortere celstraf, omdat B. tijdens de rellen pas net 18 jaar oud was.