Eindexamenleerlingen wachten in spanning op verlossend telefoontje

Hoewel de eindexamens op het vmbo-kader hem goed afgingen zit de spanning er bij Milo toch wel in. "Een klein beetje, niet veel." Want eigenlijk weet Milo wel dat de buit binnen is. Wat niet veel later door zijn mentor wordt bevestigd: Milo slaakt na de woorden 'je bent geslaagd' een onderdrukt kreetje. Moeder Diana en oma (via een videoverbinding) kijken trots toe. De alcoholvrije champagne stond al koud.