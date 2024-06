Abdi A. voor de rechter na zware mishandeling en steekpartij in uitgaansgebied Hilversum

De rechtszaak tegen de 20-jarige Naarder zou eigenlijk 10 april plaatsvinden, maar toen kwam hij niet opdagen. Hij zat op dat moment in de gevangenis en werd vroeg in de ochtend gewekt, terwijl de rechtszaak pas in de middag was. Hij schreef daarom in een briefje aan de rechter dat hij geen zin had om te komen.

Deze keer kwam hij er niet meer onderuit, aangezien de rechtbank hem had gedwongen om op te dagen.

De verdachte kwam rustig over tijdens de zitting. Hij nam een slokje water toen de rechter opsomde waarvan hij allemaal verdacht wordt. Een behoorlijke reeks feiten; waaronder een zware mishandeling op de Biersteeg in juli 2022 en een steekincident in maart vorig jaar. Hij zou toen met een groot mes een man in zijn schouder en elleboog hebben gestoken.

"Hoe kijkt u hier zelf op terug?", vraagt de rechter aan het einde van de opsomming. Abdi A. is kort van stof: "Ik heb er wel spijt van". "Het lijken gevechten om niks", zegt de rechter. A.: "Klopt".

Eerste mishandeling

De rechter gaat dieper in op het eerste gevecht in de Biersteeg, bij het Hilversumse uitgaansgebied. De verdachte zou samen met een paar anderen ruzie hebben gekregen in een café aan de Groest omdat er met een drankje geknoeid was. Buiten liep de ruzie verder uit de hand toen het slachtoffer de verdachte uitdaagde het 'uit te praten' in een steegje.

Al vrij snel vielen er aan beide kanten flinke klappen. Het is allemaal vastgelegd op een beveiligingscamera, waardoor het voor het OM vrij duidelijk was wie wat deed. Het schoppen en slaan was volgens de officier dusdanig heftig én tegen het hoofd gericht, dat Abdi A. hiervoor verdacht werd van zware mishandeling.

Toch ontkent Abdi A. dat hij het hoofd van het slachtoffer raakte. "Ik was dronken, maar ik weet nog goed waar ik getrapt heb. En dat was niet op het hoofd."

Andere herinneringen

Dat de verdachte een andere herinnering heeft dan op camerabeelden te zien is, blijkt ook uit het andere geweldsincident zo'n 8 maanden later. Dat conflict ontstond ook op de Groest. De verdachte kreeg een schop van een voor hem onbekende man en ging achter hem aan.

Op beelden was te zien dat Abdi A. vervolgens naar een groot mes greep. Een vrouw zag dat gebeuren en probeerde A. tegen te houden, maar daar reageerde de verdachte agressief op. Hij duwde de vrouw naar achteren en volgens het OM is dan op beelden te zien dat hij het mes bij de keel van de vrouw houdt. Dat ontkent A..

Wanneer de vrouw hem loslaat, rent de verdachte weer achter de man aan. A. zegt dat hij ergens in die tocht het mes weggooide, maar later is - wederom op de beelden - te zien dat A. 'steekbewegingen' maakt richting de man. Hij zou hem in zijn schouders en elleboog gestoken hebben. Ook wordt de verdachte zelf geraakt: hij loopt een ernstige verwonding aan zijn hand op.