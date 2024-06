Man (72) 'gespoofd' voor ruim 7000 euro: wat gebeurt er bij die oplichtingstruc?

De man op leeftijd krijgt een alarmerend sms'je van zogenaamd de bank. Hij krijgt een 'gespoofd' telefoonnummer in beeld. Door middel van spoofing-software laten oplichters op je telefoonschermpje het nummer van de bank zien, waardoor je denkt een bankmedewerker aan de lijn te krijgen. Maar in werkelijkheid heb je een heel ander nummer te pakken, namelijk dat van de fraudeur.

Het bijzondere aan deze zaak is dat het slachtoffer dus denkt echt met de bank te bellen, maar dat is niet zo. Ook heeft geen fysiek contact plaatsgevonden tussen de oplichter en het slachtoffer.

Hackers?

Een vrouw die zich voordoet als medewerker van de bank vertelt de man dat hackers van plan zijn geld van zijn rekeningen weg te sluizen. Ze is zo overtuigend in haar manier van praten, dat de man zijn beveiligingscodes deelt. Het schadebedrag is opgelopen tot ruim 7000 euro, grotendeels afgeschreven naar de rekeningnummers van anderen. De politie onderzoekt wie hierbij betrokken zijn.

In ieder geval wordt het slachtoffer zo door de fraudeur omgepraat dat hij via zijn bankapp op de telefoon codes aanmaakt en doorstuurt naar de oplichters. Daardoor kan de verdachte geld pinnen, zonder daarvoor een bankpas te gebruiken. Op bovenstaande camerabeelden is te zien dat hij dat donderdagmiddag 25 april doet in de Molenwijk in Amsterdam.

Signalement

De man is donker getint en de politie schat zijn leeftijd tussen de 25 en 30 jaar oud. Net als zijn lengte, hij is aan de lange kant: tussen de 1 meter 85 en 1 meter 90.

Hij draagt een bril en heeft een zwarte jas aan van het merk Under Armour, met een capuchon over zijn hoofd. Verder draagt hij een zwarte broek en donkere schoenen.