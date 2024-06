Geslaagd! De drie kinderen van de familie Van Schooten halen eindexamen

Lekker lange vakantie

De drie kinderen hebben nu zeeën van tijd, maar hebben al plannen gemaakt. Teun is net terug van een welverdiende vakantie met zijn vrienden in Albufeira. Hij gaat nu beginnen aan zijn tussenjaar. "De komende tijd ga ik me focussen op hockey. In de wintermaanden kan je me terugvinden in Italië, want daar ga ik skiles geven."

Voor Sophie wordt het een iets minder korte periode. Zij gaat twee weken naar Griekenland om daar uit te rusten aan het strand. Eind augustus begint ze aan haar opleiding Psychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Kleine broer Cas moet jammer genoeg al de boeken in duiken. Hij gaat havo doen volgend jaar en mocht zich nu al voorbereiden. "Volgende week dinsdag heb ik mijn bijspijkertoets wiskunde voor havo. Ik zit nu dus weer met mijn neus in de boeken." Hij is zich nu aan het voorbereiden, maar gaat daarna ook genieten van zijn vakantie.