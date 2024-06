Politie vraagt hulp na reeks vermoedelijk aangestoken autobranden

"De afgelopen tijd worden Haarlem en Heemstede geteisterd door een aantal autobranden. Afgelopen zondagnacht aan de Griend in Haarlem werd er nog een bestelbusje in brand gestoken.

Afgelopen vrijdagnacht was het raak in Heemstede. Daar werd aan de Lucas van Leijdenlaan ook een auto in brand gestoken", vertelt een woordvoerder van politie Noord-Holland in Bureau NH.