Ajacied Brian Brobbey verlaat training Oranje met pijnlijke voet

Brian Brobbey kwam in botsing met Matthijs de Ligt in het Duitse Wolfsburg en trok daarna een pijnlijk gezicht. Het bleek om zijn voet te gaan. De Ajacied besloot daarom onder begeleiding van de medische staf alvast de kleedkamers op te zoeken. Ook De Ligt hinkte even, maar hij kon de training vervolgens weer hervatten.

De lappenmand van het Nederlands elftal is de laatste weken al flink volgestroomd. Zo vielen Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners begin deze week af wegens blessures. En in een eerder stadium moesten Quilindschy Hartman, Marten de Roon, Mats Wieffer al afhaken.

Dit seizoen miste Brobbey bij Ajax ook al de nodige wedstrijden wegens een hamstringblessure. In de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland (4-0) bleef de Amsterdammer op de bank en tegen Canada (4-0) speelde hij vorige week een uur mee.

Voor een plek in de spits concurreert Brobbey met Memphis Depay en Wout Weghorst.

Aankomende zondag begint het EK in Duitsland voor Oranje. Dan neemt het Nederlands elftal het om 15.00 uur op tegen Polen.