Primeur: wekelijkse markt moet Amstelveens dorpshart nieuw leven in blazen

De pilot duurt zes weken en wordt bij succes verlengd. Vorige week ging de Dorpsmarkt piepklein van start met slechts twee kramen, maar gisteren stonden er al vijf. "Daar komen er zeker nog drie bij", vertelt wethouder van economische zaken Adam Elzakalai. Volgens hem is het Oude Dorp zeker niet uitgestorven, maar kan het vooral 's ochtends en 's middags wel een impuls gebruiken.

Als de kramen om 9.00 uur zijn opgebouwd is het er nog uitgestorven, maar zodra de zon begint te schijnen, laten de eerste klanten zich zien. "Super dat het hier nu voor de deur is", vertelt omwonende Mandy Schamhart. Ze komt net met haar moeder Lia Ruhé bij de groente- en fruitkraam vandaan.

Marktsfeer

De twee geloven wel dat een markt het Oude Dorp nieuw leven kan inblazen. "Bij een markt gaat het om de sfeer. Die sfeer moet hier nog een beetje komen, maar dat komt wel als er nog een paar kraampjes bijkomen", vermoedt Lia.

Ook omwonende Monique Guldemond is enthousiast. "Het maakt het Oude Dorp weer het Oude Dorp." Ze wipt na een bezoekje aan de sportschool gauw even langs om een stuk kaas te kopen. "Het is een impulsaankoop, want ik wil dat het blijft. Dan moet je niet alleen kijken, maar ook kopen."

Toegankelijk

Zo denken meer Amstelveners erover, want de marktkooplieden herkennen al wat gezichten van vorige week. Sam Davidson staat met zijn groente- en fruitkraam ook altijd op de grote vrijdagmarkt in het Stadshart van Amstelveen. "Ik hoor dat mensen het fijn vinden dat er iets kleiners is dat toegankelijker is voor mensen uit deze buurt", vertelt hij.

Op de markt worden alleen versproducten, zoals kaas, fruit en olijven verkocht. "Het is bijvoorbeeld niet voor kleding, omdat het niet de bedoeling is dat de kramen gaan concurreren met ondernemers in het Oude Dorp", legt Elzakalai uit.

Op 17 juli vindt een eerste evaluatie plaats. Als de markt populair genoeg is, blijft deze.