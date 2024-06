Nee tegen groenplannen via referendum, hoe nu verder? "Neem de Amsterdammer serieus"

"Wat ons betreft moet zo snel mogelijk dit hele proces opnieuw gedaan worden, goed luisteren naar de Amsterdammer en de groengroepen, neem dat serieus. En kom met een nieuwe versie die het groen echt beschermd in Amsterdam", zegt Anke Bakker van de Partij voor de Dieren.

Tegenkamp

De oppositiepartij begon eind 2022 met de campagne tegen deze versie van de Hoofdgroenstructuur. Het document bevat alle regels over het groen in de stad en heeft nu nog volgens het tegenkamp te veel uitzonderingen bij het beschermen van groen.

De uitslag van het referendum kwam zaterdagavond: bijna zestig procent van de Amsterdammers stemde tegen. Maandenlang kon de politiek zich verschuilen achter de Amsterdammers - zij waren aan zet middels het referendum - maar nu ligt de bal weer bij de raad.

Coalitie

De coalitie houdt vooralsnog de lippen nog op elkaar over hoe de uitslag geduid moet worden. "Dat is een goede vraag", reageert Suleyman Aslami van D66 op de vraag: wat nu? "De Amsterdammer heeft gesproken. Wij hebben uitvoerig in de raad inhoudelijk de Hoofdgroenstructuur, zoals die nu voorligt, besproken. We komen over enkele weken weer bij elkaar in de raad en gaan we met elkaar de klokken gelijk zetten. Waar staan we en hoe gaan we verder?"