Gemeente sluit winkel vanwege illegale verkoop (soft)drugs-gerelateerde artikelen

De gemeente heeft vandaag een winkel in de Barndesteeg in het centrum gesloten, omdat de winkel artikelen verkocht die in strijd waren met het bestemmingsplan. Zo verkocht de winkel artikelen die te maken hadden met het gebruik van (soft)drugs, iets wat alleen in een zogenaamde headshop is toegestaan. Daarnaast werden er te veel souvenirs in de winkel verkocht.