Man die vrouw tegen de grond gooide op CS nog niet gevonden: "Mag er niet mee wegkomen"

Het incident gebeurde diep in de nacht, op zondagochtend 29 oktober, om 05.10 uur. Op beelden die met een bewakingscamera zijn gemaakt is te zien dat de verdachte tekeerging tegen zijn vriendin. "Ik zag dat ze gehuild had", vertelde het latere slachtoffer in Opsporing Verzocht. De naam van de vrouw wordt daarbij niet genoemd en ze is niet herkenbaar in beeld te zien.

"Ze vertelde dat ze de hele dag al ruzie hadden gehad", vervolgt de vrouw. Samen met een andere vrouw probeert ze de ruzie te sussen te sussen, maar daarbij krijgt ze het vervolgens aan de stok met de verdachte. "Ik probeerde het tot hem door te laten dringen dat ik geen ruzie wilde maken. Daar merkte ik al snel dat ik niet tot hem door kon dringen."

Escalatie

"Ik merkte aan de man dat hij steeds bozer werd. En ik weet niet wat ik deed, maar opeens spuugde hij me in mijn gezicht. Als iemand dat bij je doet, dat is echt een schokmoment." De vrouw staat op en loopt op de man af. "Gewoon om mezelf verbaal te verdedigen. Hij zag dat als een excuus om fysiek geweld te gebruiken."

Op beelden is te zien dat de man de vrouw bij haar jas vastpakt, met zijn armen een harde zwaai naar rechts maakt en de vrouw hard tegen de grond aan gooit. "Ik was hard op mijn knieën en hand geland", vertelt de vrouw. "Op dat moment weet ik: dit is te erg uit de hand gelopen, ik moet hier gewoon wegkomen."

"Ik ben heel erg geschrokken, omdat ik nooit had gedacht dat het zo uit de hand had kunnen lopen", vertelt het slachtoffer. "Dat hij me echt durfde aan te raken, me vast durfde te pakken. Zelfs optilde van de vloer en met kracht neergooide."

Zoektocht

De politie, die nog altijd op zoek is naar de verdachte, deelde in maart voor het eerst beelden waarop de man niet herkenbaar te zien is. Omdat de man zich twee weken later nog altijd niet bij de politie had gemeld, werden er precies twee maanden geleden beelden getoond waarop de man wel herkenbaar is. Ondanks die beelden is er nog altijd geen aanhouding in de zaak.

"Ik weet dat vrouwen te vaak slachtoffer zijn van fysiek geweld en dat mannen er te vaak mee wegkomen", aldus het slachtoffer. "Of andere vrouwen, het maakt niet uit wie het heeft gedaan. Ik wil niet dat mensen gaan denken dat je hier zomaar mee weg kan komen."