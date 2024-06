Bijna helft inwoners Noord-Holland Noord is te zwaar

Armoede en stress

Dat overgewicht juist in deze drie gemeenten veel voorkomt, heeft diverse oorzaken, stelt GGD Hollands Noorden. Voor een groot deel komt dat door de sociaal-economische positie waarin iemand verkeert. "Daar spelen veel factoren in mee zoals inkomen en opleidingsniveau, maar ook de leefomgeving en het type werk dat mensen doen. En iemand die in armoede leeft, ervaart meer stress."

"En stress leidt vaak tot overgewicht, het verergert bovendien de ongezonde levensstijl waardoor mensen bijvoorbeeld slecht gaan eten, roken of drinken", verklaart de GGD. Het leidt er ook toe dat er veel minder wordt bewogen. Er is simpelweg minder geld om lid te worden van een sportschool- of vereniging.

Een verklaring die overigens niet zomaar uit de lucht komt vallen. Den Helder is een van de armere gemeenten van Nederland. Ook Enkhuizen en Hollands Kroon liggen onder het landelijk gemiddelde. "En juist mensen die moeite hebben met rondkomen, bewegen niet of nauwelijks omdat een sportschool- of vereniging te duur is."

Te duur of te grote verleiding

Ongezond eten is ook een oorzaak van overgewicht en obesitas. Veel inwoners in Noord-Holland Noord zeggen wel voor de gezonde optie te willen kiezen, maar dat niet te doen omdat het te duur is. Dat blijkt uit recent onderzoek van GGD Hollands Noorden. "Andere redenen zijn dat ze het lastig vinden om gezond te eten, er geen tijd voor hebben en dat ze verslaafd zijn aan suiker. Daarbij is de verleiding om ongezond te eten veel te groot, kijk maar eens naar de inrichting van een supermarkt of sportkantine."

Ze krijgt bijval van Sanne Westra, internist-endocrinoloog bij het Dijklander Ziekenhuis: "Het heeft heel erg te maken met wat ons in het dagelijks leven wordt aangeboden. Het overgrote deel van wat je in de supermarkten kan kopen valt niet binnen de Schijf van Vijf. Bewerkt voedsel bevat vaak te veel calorieën, en we zijn steeds minder actief door elektrische fietsen, zittende beroepen en een gebrek aan lichaamsbeweging."