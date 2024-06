Angela (33) heeft hersenletsel en hoopt met behandeling in Amerika leven terug te krijgen

Veel dingen kosten de 33-jarige een hoop energie. Op het moment werkt ze maximaal drie uur per week. "Daar haal ik veel vreugde uit", vertelt Angela. Ze vervolgt: "Maar het is ook wel verdrietig om op mijn leeftijd zo weinig aan te kunnen."

Als de nu 33-jarige een uitnodiging krijgt voor een barbecue, kan ze vaak niet heen als alle mensen er zijn. Ook moet voor haar de radio uit. Veel prikkels kan Angela niet aan. "Ik heb een leven dat ik niet wil."

Om andere patiënten met hersenletsel te helpen, richtte ze een groep op voor lotgenoten. Hier werden prikkelarme activiteiten georganiseerd. Er is volgens haar weinig te doen voor lotgenoten. En hoewel ze het graag wil organiseren, blijkt de kar trekken te zwaar voor haar.

Behandeling in Amerika

Angela is daarom blij dat er na al die jaren van worstelingen een sprankje hoop is op herstel. In Utah is er een zogenoemde cognitieve FX-behandeling. "In Nederland hebben ze de kennis en de apparatuur niet", legt Angela uit over de noodzaak om naar Amerika te vliegen.

In Amerika wordt een gedetailleerde MRI gemaakt. Daarnaast wordt een behandelplan met verschillende oefeningen samengesteld en moet de nu Beverwijkse zo'n twee weken lang vol aan de bak. De resultaten zijn veelbelovend volgens Angela. Na de behandelingen verwacht Angela weer een 'gewoon' leven te kunnen leiden, maar voor het zover is, heeft de 33-jarige eerst 30.000 euro nodig. "Ik mis heel veel in mijn leven", benadrukt Angela.

Moeder worden

Ze hoopt na de behandeling bijvoorbeeld weer te kunnen studeren. Al is het om vrijwilligerswerk te doen. Ze wil kinderen helpen. "Dan zit ik hier thuis en dan wil ik zo graag een kind troost bieden. Het zou fantastisch zijn als dat zou lukken."

Ook hoopt Angela ooit moeder te worden. "Ik heb al veel dromen moeten opgeven." Zonder behandeling kan ze haar kind niet geven wat ze graag zou willen. De behandeling is voor haar noodzakelijk om deze grote wens uit te kunnen laten komen. "Anders moet ik dit ook opgeven", zegt Angela geëmotioneerd.