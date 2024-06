Bouw van vierhonderd betaalbare woningen in Hilversum start volgend jaar

Wat nu nog een braakliggend terrein is en dient als opslagterrein van de gemeente moet in de nabije toekomst gaan veranderen in een groen wijkje waar Hilversummers in een betaalbaar huis terecht kunnen.

Daar moet wel bij gezegd worden dat het voor maximaal vijftien jaar geldt, want hier verrijzen tijdelijke nieuwe woningen.

Verkleinen

"Het is een belangrijke stap om de wooncrisis te helpen verkleinen", laten de gemeende en de lokale woningcorporaties weten.

Deze nieuwe woningen zijn juist bedoeld voor de groepen die nu amper of moeilijk aan bod komen op de woningmarkt. Denk daarbij aan starters, spoedzoekers en mensen met een cruciaal beroep die op zoek zijn naar een huis dat ze kunnen betalen.