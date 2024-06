Man mogelijk urenlang gegijzeld en mishandeld in afgelegen vervallen huis

De man wist gisteravond uiteindelijk aan zijn gijzelnemers te ontkomen, zo vertelt de politie. Hij vluchtte daarna naar de naastgelegen snelweg. Een oplettende voorbijganger belde de politie, waarna agenten het slachtoffer vonden.

De drie verdachten werden later aangehouden. Over de huidige toestand van het slachtoffers wil of kan de politie nog niks loslaten.

Verdachten

Drie verdachten van 26, 33 en 36 jaar zitten momenteel vast. Ze moeten nog worden verhoord door de politie.

Een van de verdachten werd aangehouden in de buurt van de woning, de andere twee werden bij de woning zelf aangehouden.

Vier honden meegenomen

Naast de aanhouding van de drie verdachten, zijn ook vier honden dinsdagmiddag door de politie meegenomen. De honden zijn door de dierenambulance afgegeven aan het dierenasiel in Hilversum.

Een vrouw die vanochtend bij de poort van de woning aanwezig was en twee honden in haar auto had zitten, zegt desgevraagd aan NH niets van de zaak af te weten.

