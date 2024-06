Online boost voor naar Roda JC vertrekkende Witte Leeuw Jay Kruiver: "Apart en leuk"

Telstar beschikt volgend seizoen niet meer over Jay Kruiver. De opkomende rechtsback heeft een tweejarig contract getekend bij Roda JC. En dat is best opvallend, omdat hij een maand geleden nog voor de camera van NH Sport verkondigde op zijn plek te zitten in Velsen-Zuid. "Het is een erg grote club en deze kans kon ik niet laten liggen."