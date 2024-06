Van poncho's en plu's naar zonnestralen: Wandel4daagse Alkmaar van start

De eerste dag van het vier dagen durende wandelevenement is bij de Grote Kerk in Alkmaar van start gegaan. Dit keer op de route: de molen, het bos en de duinen. En Bergen was het feestelijke middelpunt.

Naast vier dagen wandelen is er ook de optie om twee dagen mee te doen. De helft van de dagen lopen kon vorig jaar alleen op vrijdag en zaterdag, maar dit jaar ook op woensdag en donderdag. Daardoor doen meer deelnemers mee dit jaar, namelijk bijna 4500.

Ook nieuw dit jaar zijn de dagthema's. Woensdag is het thema tropical party, vervolgens is het disco-donderdag en vrijdag is het Hollandse sing along. "Het is sowieso een feestje natuurlijk en nu kunnen deelnemers zich ook op het thema kleden", vertelt Jeroen Wouda van organisator Le Champion.