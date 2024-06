Anouk (22) fladderde als een vrolijke vlinder door het leven, tot die fatale klap

Romy verliest met de dood van Anouk in één klap haar beste vriendin. Ze hadden plannen om binnen afzienbare tijd samen te gaan wonen. "We hadden een heel bijzondere vriendschap, deden alles samen. Ze was altijd heel reëel en eerlijk. Als het haar niet aanstond, zei ze het ook. Ik ben best onzeker en dat heeft Anouk eruit geramd. 'Room, kom op hoor!', zei ze dan. Dat is er nu niet meer. Outdoor Stereo, Lappendag en Koningsdag... het is nu zó anders omdat Anouk er niet meer bij is. Ik mis mijn maatje heel erg."

'Gemis blijft groot gat'

In de huiskamer hangt een foto met daarop een stralende Anouk. "Die is genomen in Bergen", zegt Colinda. "Dát is Anouk. Ik heb soms het idee dat ik haar daar ga ophalen, ook al weet ik wel dat dat niet gaat." Er valt een korte stilte. "Het gemis is en blijft een groot gat in je hart."

Danny vult zijn vrouw aan. "Door haar dood soms te ontkennen proberen we de leegte te dragen. Voor ons is het alleen nog maar overleven. Zeker zolang de rechtszaak nog niet achter de rug is. Pas daarna kunnen we hopelijk weer verder met ons leven. We willen alleen nog de mooie herinneringen aan Anouk en niet alles er omheen."