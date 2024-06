Man beroofd en mishandeld in garage, daders met Casa de Papel-maskers gevlucht in taxi

Rond 18.30 uur staat de man bij zijn auto in de parkeergarage. De twee gemaskerde overvallers lopen naar de man toe en bedreigen hem onder andere met een vuurwapen. Het tweetal mishandelt de man om hem van zijn spullen te beroven. Het tweetal slaat na de overval op de vlucht en laat het slachtoffer gewond achter.

Volgens een getuige vluchten de twee in de richting van de Tweede Constantijn Huygensstraat waar ze in een gereedstaande taxi stappen. De donkergekleurde taxi rijdt vervolgens met hoge snelheid weg in de richting van de Overtoom. Daarna raken de overvallers en de taxi uit het zicht.

Omdat van de daders ieder spoor nog ontbreekt, is de politie op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten over het incident. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.