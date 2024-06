Geen levenslang, maar tot 28 jaar celstraf voor moord op Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij overleed negen dagen later op 64-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Twee van de verdachten die vandaag voor de rechter stonden, Delano G. en Kamil E., werden op de avond van de schietpartij binnen een uur aangehouden. Sindsdien zitten ze in voorarrest, nu dus bijna drie jaar.

De schutter (G.), chauffeur (E.) en moordmakelaar (M.) zijn schuldig aan de moord op de journalist, zo beoordeelt de rechtbank. "Er was sprake van een vooropgezet plan." Twee van de verdachten, Christopher W. en Divainy K., worden geheel vrijgesproken. Enkel van het deelnemen aan een criminele organisatie werden zijn beschuldigd. Dat kan niet worden bewezen. Alle straffen zijn onderaan precies te lezen.

Eigenlijk zou de rechtbank in de zomer van 2022 al met een uitspraak komen. Maar dat ging op het laatste moment niet door omdat het Openbaar Ministerie na de inhoudelijke behandeling nieuwe informatie aanleverde, het onderzoek opende opnieuw. Omdat een van de rechters daarna naar Spanje zou emigreren, moest de hele zaak opnieuw gehouden worden. "Moeilijk om dit allemaal wéér door te moeten", zei zoon Royce de Vries een jaar geleden toen dit bekend werd.

Geen levenslang en vrijspraak voor terrorisme

In ongeveer een week tijd werd de gehele inhoudelijke behandeling opnieuw doorlopen. De verdachten gaven geen antwoord op vragen van de rechters. Wel bood een van de verdachten, de zogenoemde 'moordmakelaar', zijn excuses aan bij kinderen Royce en Kelly de Vries. "Mijn oprechte excuses, het spijt mij. Ik had voor mijn gevoel geen keuze, er zijn dingen tegen mij gezegd die ik eigenlijk niet wilde herhalen. Als ik terug zou kunnen, had ik het anders gedaan."

Het OM sprak bij een groot deel van de verdachten ook van een terroristische organisatie en een terroristisch oogmerk van de moord. De rechtbank acht allebei die tenlastegelegde feiten niet bewezen. Over de mogelijke organisatie: "Er is sprake van losse personen of groepjes personen, die geen organisatie vormen. Er was geen sprake van een duurzaam en structureel samenwerkingsverband."

Het OM had tegen drie van de negen verdachten levenslange celstraffen geëist. Het gaat hierbij om schutter Delano G., bestuurder van de vluchtauto Kamil E. en Krystian M. als 'moordmakelaar'. Tegen de andere verdachten - filmers, contacten van filmers en de mannen die telefoons en voertuig regelden - eiste het OM een straf tussen de 3 en 21 jaar.