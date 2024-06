Automobilisten van de toekomst adviseren Rijkswaterstaat over energieneutrale A9

Hoewel het ontwerp van de A9 al af is, is er nog genoeg flexibiliteit om kleinere aanpassingen te doen, bevestigt de aannemer. Het idee van een groepje om geluidsschermen met een kier te plaatsen - die lucht van rijdende auto's opvangen en zo energie opwekken - is wel op de lijst van toepasbare ideeën gekomen. Hetzelfde geldt voor zonne-energie opwekken, windtunnels plaatsen en een een transparant scherm gebruiken zodat er minder verlichting nodig is.

Inspireren met brede en frisse ideeën

De opdracht van de Rijkswaterstaat en VeenIX aan de leerlingen is niet alleen bedoeld om de leerlingen wat te leren en experts te inspireren met 'brede en frisse ideeën'. Ook willen deze opdrachtgevers bij de scholieren begrip kweken voor de langdurende werkzaamheden.

"Ik word vaak midden in de nacht wakker van geluiden", vertelt leerling Elise, die - net als veel leerlingen van deze school - zowat naast de A9 woont. "Ik snap vaak niet wat ze aan het doen zijn, maar ik zie vaak grote kraanwagens." Door het project begrijpt ze beter waarom het lang duurt om de A9 aan te passen. "De opdracht was namelijk al veel werk. Laat staan om de A9 helemaal aan te passen."