Explosie van rugstreeppadden in duinen: ideaal voor bedreigde amfibieënsoort

De rugstreeppad leeft in de duinen, maar als er eieren gelegd moeten worden hopsen ze hele einden op zoek naar geschikt water om zich voort te planten. De bedreigde paddensoort heeft ondiep water nodig om eieren te leggen en dan het liefst met een beetje een aangename temperatuur. "Het asfalt is zwart en houdt warmte vast. Als daar dan tien centimeter water op staat, zijn dat ideale omstandigheden voor de rugstreeppad", vertelt John de Jonge van de amfibieën werkgroep van het IVN Zuid-Kennemerland.

Explosie

In de plassen die al maanden wegen en voetpaden in de duinen bij de IJmuiderslag onbegaanbaar maken, wemelt het dan ook van de kikkervisjes. John vangt er met hulp van zijn schepnet één in een petrischaaltje en laat zien dat zelfs de kleinste visjes al een begin van een streepje op hun rug hebben. "Ja, dat zijn duidelijk kleine rugstreepjes", zegt een dolgelukkige De Jonge. "Hier is echt een explosie van rugstreeppadjes geweest, en over een paar weken zijn die allemaal weg." Het lijkt nu onvoorstelbaar, maar de kleine visjes ondergaan een metamorfose. Ze veranderen in een paar weken tijd van een visje in een kikkertje dat het water verlaat en in de duinen verdwijnt.