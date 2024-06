Nieuwe natuurgraven op Noorderbegraafplaats moeten 'leven teruggeven'

Duurzame uitvaarten winnen aan populariteit. Daar zijn de natuurbegraafplaatsen een duidelijk voorbeeld van. Vier jaar terug is USH op de Bosdrift begonnen met de aanleg van de eerste natuurbegraafplaatsen. Dat begon met 53 plekken en daar zij er nog 102 bijgekomen in de tussentijd. Alle plekken zijn inmiddels verkocht of gereserveerd.

Respect voor natuur

Het is duidelijk dat de belangstelling groot is en dus is USH-directeur Anita van Loon gaan kijken waar dit nog meer mogelijk is. Al snel kwam zij uit op de Noorderbegraafplaats aan de Laan 1940-1945. Ook hier wil zij graag plekken realiseren waar het menselijk lichaam met respect voor de natuur wordt teruggegeven aan de natuur, zoals zij het omschrijft.

Maar er is nog een andere belangrijke reden dat de USH vindt dat de Noorderbegraafplaats hiervoor in aanmerking komt. Het is volgens Van Loon hard nodig om het leven op deze begraafplaats terug te geven.

Snelle achteruitgang

"Slechts 37 procent van de graven hier hebben een rechthebbende. Dit betekent dat deze plek, als we geen andere maatregelen nemen, geleidelijk achteruit zal gaan. Er is onderhoud nodig. Er wordt herdacht. Er komen bezoekers en nu al zien we dat als een locatie te weinig gebruikt wordt deze achteruitgang sneller gaat", luidt haar uitleg.

Al tijden heeft Van Loon plannen om het aanbod uit te breiden. Zo zijn er al gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Hilversumse moslimgemeenschappen om meer islamitische graven te realiseren op het gedenkpark in Noord.

Toegestane vormen

"Ik zie het als mijn opdracht om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst in Hilversum alle wettelijk toegestane vormen van lijkbezorging mogelijk gaan worden. Cremeren, begraven, natuurbegraven, diverse vormen van asbestemming, maar ook op enig moment resomeren zal onderdeel gaan uitmaken van onze dienstverlening", meldt Van Loon.

Wat resomeren exact inhoudt, is te zien in onderstaande video die NH-verslaggever Noor van Scherpenzeel vorig jaar maakte met Van Loon. Tekst gaat verder onder de video.