Vitesse '22 leeft mee met geblesseerde Teun Koopmeiners: "Maakt veel los op onze club"

Het EK zou voor Koopmeiners het derde grote eindtoernooi betekenen. Op het uitgestelde EK van 2021 kwam de Castricummer niet in actie en op WK in Qatar van 2022 maakte hij vooral zijn minuten als invaller. "Dat zou dit keer heel anders zijn", zou de voorspelling zijn geweest van Kuijs. "Door zijn sterke seizoen bij Atalanta Bergamo maakte hij een grote kans op een basisplek."

Optimisme

Zowel Stoppels als Kuijs zien de toekomst van Koopmeiners ondanks deze flinke dreun enorm positief. "Zijn tijd komt nog wel", is Stoppels optimistisch. "Gezien zijn leeftijd is het gelukkig nog niet einde carrière voor hem en ik ga ervan uit dat hij op het volgende eindtoernooi kan laten zien wat hij allemaal kan." Kuijs: "Er komt zeker weer een nieuwe kans voor hem, al wil hij daar op dit moment vast nog niet aandenken. Net als over zijn geweldige seizoen bij Atalanta Bergamo." Koopmeiners behoorde tot één van de uitblinkers bij de Italiaanse ploeg en won tevens met de nummer 4 van de Serie A de Europa League.

Zonder Koopmeiners start Oranje het EK aankomende zondag. In Hamburg is Polen om 15.00 uur de tegenstander. Frankrijk en Oostenrijk zijn de andere opponenten in de groepsfase.