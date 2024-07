Noord-Hollandse steden vergroenen op hoog tempo om hittestress tegen te gaan

In 2022 werd Haarlem nog uitgeroepen tot de meest versteende stad van Nederland, onlangs werd de stad tweede in de 'Groene Stad Challenge'. "Hittestress door verstening was echt een groot issue in Haarlem", zegt woordvoerder Dennis Wind van de gemeente.

"In het nieuwe coalitieprogramma van 2022 is er flink geïnvesteerd in vergroening. We hebben een verbeteringsprogramma. Overal waar we al groen hebben proberen we dat uit te breiden. Als we gebieden moeten herinrichten proberen we dit ook altijd te doen met meer groen dan er voorheen stond. En er is ook geld beschikbaar voor vergroeningsinitiatieven van inwoners."

Vergroening ten opzichte van het jaar ervoor

Een hoge notering in de Groene Stad Challenge betekent overigens niet dat een stad per se veel groener is dan steden die lager op de lijst staan. Het zegt eerder iets over de ontwikkeling.

"Er wordt gekeken hoeveel er procentueel vergroend is, ten opzichte van het jaar ervoor", legt Nick Renooij van architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco in Alkmaar uit. Het bureau is één van de initiatiefnemers achter de verkiezing, en ze analyseren ook de resultaten. "Het is vooral een tool voor gemeentes om te kijken hoe ze het doen met hun vergroening."

In de afgelopen jaren is bij veel gemeentebesturen het besef gegroeid dat vergroening in de binnensteden belangrijk is bij het voorkomen van hoog oplopende temperaturen. Volgens het KNMI kan het in een binnenstad van steden of dorpen met 10.000 inwoners al vier graden warmer worden ten opzichte van de omliggende omgeving. In een stad met 200.000 inwoners kan het verschil oplopen tot zeven graden. Volgens een eerder onderzoek van de Hogeschool Amsterdam zorgt iedere tien procent meer groen voor een temperatuurdaling van een halve graad.

Zes Noord-Hollandse steden in top tien vergroening

In de top tien van steden waar het meest wordt vergroend eindigden maar liefst zes Noord-Hollandse plaatsen. Naast de drie eerder genoemde steden staan ook Diemen, Alkmaar en Hoorn in de top tien.

Als de uitleg van Sweco wordt gevolgd dan is de achtste plek van Alkmaar misschien wel de meest opvallende. De stad won in 2022 al de internationale Green Cities Award. Een Europese prijs voor groenontwikkeling in verstedelijkte gebieden. De hoge notering in de Groene stad Challenge betekent dus dat er nog steeds een groentoename in de stad is, terwijl de ontwikkeling in de afgelopen jaren ook al heel positief was.