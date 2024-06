Stadsdeelcommissie Zuidoost wil Kamervoorzitter Bosma niet bij Keti Koti

De motie van BIJ1 en Denk werd gisteravond in de commissievergadering besproken. "BIJ1 en Denk verwachten van de raad een sterk moreel komen en een principiële basishouding om tegenwind te bieden aan de extreem rechtse wind uit Den Haag", begon commissielid Dylan Bakker (BIJ1). "Dat begint door de huidige PVV-Kamervoorzitter geen enkele officiële rol te laten vervullen bij de slavernijherdenking."

Volgens de twee partijen past Bosma vanwege zijn uitlatingen niet bij Keti Koti. "Hij gaat tekeer tegen alles wat te maken heeft met diversiteit en inclusie. Zo'n iemand heeft niets te zoeken bij herdenkingen in onze diverse stad, ook niet in een rol als Kamervoorzitter." Bakker liet in zijn betoog weten dat het 'een klap in het gezicht' is voor de nazaten van tot slaafgemaakten. "Het doet er niet toe in wat voor rol hij aanwezig is, het blijft dezelfde man."

Meerderheid is het eens

Een meerderheid van de commissie ziet Bosma ook liever niet bij de herdenking, die overigens in stadsdeel Oost is, aanwezig zijn. Van de tien aanwezigen commissieleden stemden er zes voor. "Ik realiseer me dat de voorzitter verkozen is door een meerderheid van de Tweede Kamer en ik begrijp dat die functie bepaalde verplichtingen met zich meeneemt", aldus Claudia Esajas van D66. "Echter maak ik me grote zorgen over de staat van dit land, waarin dingen worden genormaliseerd die nooit normaal mogen zijn. Deze persoon hoort op de voor ons zo belangrijke dag niet thuis. Geen cel in mijn lichaam kan daar ja tegen zeggen."