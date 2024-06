Volendams voetbaltrots Joey Veerman veroorzaakt Oranjekoorts in het vissersdorp

Eddy voelt dat het dorp trots is op de middenvelder van Oranje. "Daar is Volendam goed in. Als dingen goed gaan staan we met z'n allen zij aan zij om die trots uit te spreken. We zijn een klein dorp, maar daar zijn we groot in."

Joey Veerman Dubbeldekker

Bakkerij 2in1 is ook in de ban van Joey Veerman. Daarom hebben ze iets leuks bedacht: de Joey Veerman Dubbeldekker. "Wij hebben een tompouce ontwikkeld met slagroom ertussen en slagroom erop", vertelt Kees. "Dat noemen we hier een dubbeldekker. Hij is voorzien van een vlaggetje en van een leuke foto van Joey. Daarmee wensen we Joey heel veel succes."

