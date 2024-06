Haarlemmers buigen zich weer over parkeerproblematiek: "Nee, is toch nee?"

Wethouder Bas van Leeuwen stopt bij alle tafeltjes om mee te luisteren en de post-its te lezen. Aan het eind van de bijeenkomst stelt hij zich in een hoek op, omdat nu volgens hem niet het moment is om het gesprek aan te gaan. Mattijs schiet hem toch aan, want hij wil zijn hart luchten.

'1-0 achter'

"Je staat echt met 1-0 achter", zegt hij tegen de wethouder. "Deze gesprekken had je eerder moeten doen." Mattijs doelt op de plotselinge aankondiging van het plan anderhalf jaar geleden om in de elf woonwijken het 'gereguleerd parkeren' in te voeren.

Bas van Leeuwen heeft gehoord dat er 'pittige' gesprekken zijn gevoerd. "Toch is het beter om elkaar fysiek te spreken dan boze mails over en weer." Hij vindt niet dat hij met 1-0 achter staat, ondanks dat hij heeft gehoord dat er nog steeds zoveel onduidelijkheid heerst over het plan. Dat hij die duidelijkheid toen niet kon geven, wijt hij aan de snelheid waarmee de gemeenteraad het plan wilde invoeren. "Voor de raad was de urgentie hoog, omdat ze zagen dat er teveel auto's in de stad zijn en nog bijkomen."

Hij beriep zich indertijd in een interview met NH op de verantwoordelijkheid die een gemeentebestuur in grote zaken moet nemen.

Tekst gaat door na dit eerder verschenen interview met twee wethouders die over het parkeerbeleid in Haarlem gaan.