Extreme personeelsuitgaven van Koggenland onder de loep: zzp'er kreeg 20.000 euro per maand

Het is een probleem waar meer gemeenten mee kampen. In onze provincie huren gemeenten jaarlijks voor honderden miljoenen aan freelancers in. Ondanks dat, wijst de gemeentewoordvoerder erop dat er in Koggenland minder wordt ingehuurd dan bij soortgelijke gemeenten en ook dan het landelijk gemiddelde. Is het in Koggenland 14 procent van de totale loonkosten, het landelijk gemiddelde staat op 18 procent.

Als Van Dolder aantreedt, wordt al snel duidelijk dat ze er een heel eigen werkwijze op nahoudt. Problemen wil ze oplossen, projecten rond maken; hoe sneller, hoe beter. Ze wordt er door veel inwoners om geroemd. Ook burgemeester Monique Bonsen benoemde het tijdens een raadsvergadering over het vertrek van de wethouder. "Ze was altijd op zoek naar kansen voor onze inwoners."

Vergeten bezwaar te maken tegen gaswinning

De inhuur van managers in de gemeente frustreert Rosalien van Dolder in haar tijd als wethouder. "Telkens kwam er weer een nieuwe manager en was het net of alles weer opnieuw begon. Dan liep er al een onderzoek naar bijvoorbeeld de vergunningverlening. Maar dat wist dan niemand meer, en werd er vervolgens een nieuw bureau ingezet."

Ze botst met de ambtelijke top, veelal ingehuurde krachten. Van Dolder beklaagt zich dat fouten niet worden opgepakt. In haar ontslagbrief geeft ze als voorbeeld de keer dat vergeten wordt beroep aan te tekenen tegen het voorstel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om meer en langer gas te winnen uit het Middelieveld.

"Wekenlang heb ik gepleit voor onderzoek naar deze fout en transparantie naar zowel

de inwoners als de gemeenteraad. Maar er gebeurde niets." Als ze een klacht indient, dient de desbetreffend ambtenaar een klacht tegen haar in: "Omdat ik hem 'onheus zou hebben bejegend'. Direct wordt er een formeel onderzoek opgetuigd naar mijn handelswijze. Naar

de betrokken inwoners wordt niet omgekeken", zo schrijft ze in haar ontslagbrief.

Tekst gaat verder onder de foto.