Bewoners kunnen mening geven over groen op brug over het IJ

Geïnteresseerden kunnen ook hun mening geven over de routes van en naar de brug en het groen, dat naast onder en in de buurt van de brug ook op de brug zelf zou komen. "Sommige onderdelen staan al vast, zoals dat de brug er komt en dat daardoor de inrichting op het IJ verandert", schrijft de gemeente. "Maar er zijn ook onderdelen die nog niet vast staan."

Geïnteresseerden wordt gevraagd om langere tijd betrokken te blijven. Er worden verschillende gesprekstafels gevormd en 'de ruimte voor invloed verschilt per onderwerp'. De gemeente benadrukt wel dat er geen besluiten worden genomen.

Of de brug er echt komt, zoals de gemeente beweert, moet in feite overigens nog blijken. De gemeente is nog steeds op zoek miljoenen euro's van 'partners', zo bleek in mei tijdens de presentatie van de begroting. Wel heeft de gemeente de eigen bijdrage verhoogd.

De brug komt tussen het Hamerkwartier in Noord en het Azartplein in Oost te liggen en staat bekend als de Oostbrug. Als er genoeg geld voor is, zal de bouw op zijn vroegst in 2034 beginnen.