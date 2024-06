Verbazing in buitenland over 'onvriendelijke fietsers' op Geldersekade

In de video zijn geen aanrijdingen of verkeersruzies te zien. Een deel van de kijkers vraagt zich daarom af wat het probleem is, maar degene die de video heeft geplaatst snapt die kritiek niet en vindt de situatie duidelijk gevaarlijk. "U hoeft het probleem niet te weten. Het is zelfs beter dat u dat niet doet, omdat het duidelijk is wat uw opmerking zou zijn", zegt hij tegen een van de critici. Tegen een ander zegt hij dat er geschreeuwd wordt in de eerste secondes van de video.

Normaal eenrichtingsverkeer

Dit deel van de Geldersekade is normaal gesproken eenrichtingsverkeer, maar door werkzaamheden aan de andere kant van de gracht moeten hier in beide richtingen fietsers rijden. Doordat de stoep smal is en er vaak obstakels zijn lopen voetgangers, veelal toeristen, ook op die smalle weg. Ook rijden er regelmatig auto's, kleine vrachtwagens en vuilnisauto's, waardoor fietsers op de parkeervakken of stoep moeten stoppen.

Deze situatie zal nog tot 8 oktober zo blijven bestaan.

In de eerste week van de afsluiting leidde de omleiding ook al tot verbazing bij Amsterdammers: