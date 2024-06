Gaan momfluencers kinderen naar het noodlijdende Cobra trekken? Het museum denkt zelf van wel

Het museum wil zich in de toekomst specifiek gaan richten op drie doelgroepen: gezinnen, de internationale gemeenschap van Amstelveen en op vijftigplussers. Afhankelijk van de tentoonstelling zo nu en dan ook op een doelgroep vanaf 35 jaar. "In het verleden werd op alles geschoten, nu brengen we meer focus aan", vertelt museumbestuurslid Carl Stal in gesprek met NH.

Kinderen

De ambitie van het museum in nieuwe jasje om meer kinderen te trekken, is allerminst nieuw, erkent Stal en verwijst naar Atelier CoBrA op de eerste verdieping van het museum. Twee maal per week kunnen kinderen daar hun teken- en schildertechnieken oefenen. Stal: "We hebben een hele ruimte waar kinderen hun gang kunnen gaan."

'Cobra-kunst is bij uitstek geschikt om kinderen kennis te laten maken met kunst en musea', valt te lezen in het toekomstplan. Daarin citeert het museum ook niemand minder dan Pablo Picasso, die voor veel CoBra-kunstenaars een belangrijke inspiratiebron was. "Ik heb er mijn hele leven over gedaan om weer zo te tekenen als een kind."