200 jaar Noordhollandsch Kanaal: Purmerend heeft er veel aan te danken

Ook in het Waterlands Archief is er veel te zien over het Noordhollandsch Kanaal, in de tentoonstelling Onderweg in Waterland. In die expositie is aandacht voor het vervoer over het Noordhollandsch Kanaal, maar ook over het vervoer over land met de stoomtrein en -tram, later de elektrische trein en tram, het busvervoer en de auto.

De eerste aflevering van Over het Noordhollandsch Kanaal is hier te vinden, zaterdag 22 juni is de tweede aflevering om 17.10 uur op tv te zien. Na de uitzending is hij terug te vinden op de themapagina.