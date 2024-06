Gekraakt pand Gravenstraat ondanks aangifte eigenaar nog steeds niet ontruimd

Halsema schrijft dat de politie goed contact heeft met de buurtbewoners. "Klachten over overlast betrekt het OM bij haar beslissing." Het gaat om een pand met een woonbestemming. Er is door de krakers in ieder geval schade aangericht aan het slot en volgens de eigenaar is er ook een raam vernield.

De krakers hingen op Koningsdag met een rode fakkel uit het raam. Omdat de Mobiele Eenheid al in de stad aanwezig was vanwege de vele feestvierders, was het die avond nog even de vraag of er meteen ontruimd zou worden. Dat gebeurde toen uiteindelijk niet.