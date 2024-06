Pijn liet kunstenares Froukje nieuwe weg inslaan: "Geen priegelwerk meer"

“Je gaf mij een foto en ik schilderde het zo na”, vertelt Froukje over het hyperrealistische werk dat zij vroeger maakte. Een portret van koningin Máxima dat ze in haar kleine woning in Amstelveen aan de muur heeft hangen, lijkt inderdaad net een foto. De helft van de woonkamer is haar atelier geworden.

De pijn in haar handen en rug zijn er al jaren als ze in 2008 wordt afgekeurd. Froukje blijkt artrose en discopathie te hebben. Dat zijn aandoeningen waarbij kraakbeen in gewrichten en tussen wervels is versleten. Het maakt bewegen moeilijker en pijnlijk.

Handen willen niet meer

Het maken van portretten en stillevens wordt daardoor een stuk moeilijker. "Mijn handen willen het niet altijd meer: de lijnen worden niet strak of ik heb gewoon te veel pijn aan mijn handen", legt Froukje uit. Een scheve nekwervel maakt het moeilijk om lang in dezelfde houding te zitten of staan.

De medische ellende houdt daar nog niet op: door een medische misser raakten de zenuwen in haar rug en linkerbeen beschadigd en tijdens haar zwangerschap ontstaat er een scheur in haar buikwand. "Nu leef ik 24/7 met pijn. De ene dag is het erger dan de andere dag.''