Braziliaanse schoonmakers en bouwvakkers naar Amsterdam gehaald voor illegaal werk

Volgens de Arbeidsinspectie ging het om 'grote groepen mensen', die voornamelijk uit Brazilië, maar ook uit andere landen kwamen. Ze zou hen naast aan illegaal werk ook aan een illegaal verblijf hebben geholpen. Ook zou ze hier geld voor hebben gekregen.

"Eenmaal in Nederland werden de mensen illegaal aan het werk gesteld in de regio Amsterdam", meldt de Arbeidsinspectie. "Ze werkten daar voornamelijk als schoonmakers, waren actief in de bouw of in hotels. Dat gebeurde voor bedrijven, maar ook voor particulieren."

De Nederlandse Arbeidsinspectie benadrukt dat het verboden is om mensen zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk te helpen of in dienst te hebben. Het kan ook leiden tot boetes voor zowel werkgevers als particulieren.