Geluk en opluchting: Castricumse scholieren slagen massaal voor eindexamens

"Super blij, we hangen in de lampen!", vertelt Renske, een leerling van het Jac. P. Thijsse College uit Castricum die is geslaagd. Vandaag kregen alle leerlingen van de school te horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamens, of niet. Volgens docent Elianne de Haan is dit de leukste en spannendste dag van het jaar.