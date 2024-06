Mega-zonneveld stelt Eemnes voor groot dilemma: tóch twee hoge windturbines?

In het voorstel komt Ten Have met drie mogelijkheden. Op het terrein van graszodenbedrijf Gramefo kan 25 hectare beschikbaar komen. Het zonneveld tussen de Eikenlaan en de A1 kan een upgrade krijgen en dan is er nog eens 8 hectare en dan is er aan de overkant van de Rijksweg nog eens maximaal 13 hectare ruimte voor zonnepanelen.

46 hectare

Het totaal van 46 hectare doet de politici klaarblijkelijk duizelen. Het is ook gigantisch veel grond. Dat besef is er inmiddels zeker bij de politiek. Maandag vergaderde de commissie over het duurzaam opwekken van energie in Eemnes. Daar was toch menigmaal te horen of Eemnes op minder hectare grond toch meer energie kan opwekken. Dat kwam ook omdat voor de politici niet inzichtelijk is hoeveel hectare grond nodig is om voldoende zonne-energie te krijgen.

Het antwoord van de wethouder is steevast dat zeker niet alle mogelijkheden gebruikt moeten worden, maar dat het dorp onderaan de streep echt een forse bijdrage moet leveren aan de energieplannen. Welke keuze Eemnes uit de drie aangedragen locaties maakt, is aan de gemeenteraad. Aan het einde zei Ten Have dat Eemnes zeker naar 30 gigawatt uur moet gaan om zo de provincie te kunnen overtuigen dat de gemeente hiermee geen windmolens hoeft te plaatsen.