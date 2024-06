Westfries Museum wil liever verbouwen, maar 220 etsen van Rembrandt zijn ook geen straf

"Ik ben niet bang dat ze beschadigen, maar vind het juist leuk dat het museum goed gebruikt kan worden. En ook wel passend. Wie weet zag het er in de 17e eeuw ook wel zo uit." Museumdirecteur Geerdink vult aan: "Als het niet veilig zou zijn voor de kunstwerken, zouden we het niet doen. Gelukkig was het klimaatsysteem er nog, net als de verlichting en de beveiliging."

Rembrandt als verslaving

En dus is binnenkort ineens de grootste collectie Rembrandt-etsen ooit te zien in het museum. Het maakt eigenaar Mulders ook trots, die zijn verzamelwoede 'een verslaving' noemt. Wat begon met een gekochte etsplaat in 1997, is uitgegroeid tot een collectie van 220. Ze zijn de hele wereld al over geweest, maar nog nooit waren het er zoveel op één plek. "Dat is toch wel bijzonder."

In amper drie maanden is de tentoonstelling uit de grond gestampt. "Normaal duurt dat veel langer, maar het project zorgt voor veel positieve energie. Iedereen vindt het fijn dat het museum weer open gaat. Goed voor het publiek, goed voor het team, goed voor de stad en goed voor derving van inkomsten voor het museum."

De expositie is vanaf zaterdag 22 juni te bekijken en duurt tot en met 3 november.