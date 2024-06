Piepers verdrinken, patatliefhebbers trekken straks de portemonnee

De bui van twee weken geleden, dwongen de boeren al om snel in te grijpen. "Toen hadden we hier in de Oostpolder een millimeter of 80. Toen hebben we met man en macht greppels gegraven om maar zo snel mogelijk het water van het land te krijgen. En nu kan je goed zien wat er afgeschreven is."

Schimmel

"We konden vanwege de nattigheid al veel later het land in om de aardappelen te planten. Zo'n vier weken later dan normaal. En dan heb je de piepers net in de grond en dan komt er weer extreem veel water. Daar is nu een deel van verzopen, dus nu ga je nadenken, ga ik nog een keer planten?"

Voorlopig blijft Wilms veel naar het weersbericht op zijn telefoon kijken. En de buien zijn niet de enige zorgen. "We moeten ook oppassen voor fytoftora, de aardappelziekte. Die is aardig actief dit jaar. Er is een nieuwe stam van de schimmelziekte actief waar onze aardappelen niet resistent tegen zijn. Daar zijn wel zorgen over, hoe die zich ontwikkelt."