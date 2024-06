Ziekenhuis in Beverwijk doet 700 maagverkleiningen per jaar, maar het is niet dé oplossing

Hoewel een maagverkleining effectief kan zijn, benadrukt Jonker dat het geen simpele oplossing is. "Een blijvende aanpassing van levensstijl is cruciaal voor het succes op lange termijn. Ook is er een kleine kans op serieuze complicaties verbonden aan de operatie, maar naar mijn mening wegen de positieve effecten daar ruimschoots tegenop. Patiënten kunnen vaak een derde van hun gewicht verliezen."

Maar uiteindelijk is de maagverkleining maar voor een hele kleine groep de uitweg, terwijl het probleem van overgewicht heel groot is. "Lichaamsvet is een orgaan dat hormonen aanmaakt. En des te meer vet je hebt, des te meer raakt de hormoonspiegel uit balans. En dat kan allerlei ziekten tot gevolg hebben", legt internist-endocrinoloog Sanne Westra van het Dijklander Ziekenhuis uit. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een te hoge bloeddruk.

Ze heeft goede hoop dat voor een grote groep de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) uitkomst kan bieden. "Door nieuwe medicatie en de GLI dat in het leven is gebracht, kunnen we er wel degelijk iets aan doen. Een GLI is een twee jaar durend programma dat mensen helpt hun leefstijl aan te pakken, gezonder te eten en meer te bewegen."

Maar hoe voor de hand liggend ook, preventie is volgens bariatrisch chirurg Frederik Jonker het belangrijkste. "Het zou beter zijn om te voorkomen dat mensen überhaupt te zwaar worden. Daar mag wat mij betreft meer aandacht voor komen vanuit de overheid."

'Geen onwil'

Daar is internist-endocrinoloog Suzanne Linger-Wever van het Noordwest Ziekenhuis het mee eens. "Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in kennis over overgewicht, sporten en gezond eten. Het is vaak geen onwil, maar mensen weten oprecht niet hoe ze moeten afvallen. Ze denken dan: 'Ik fiets toch elke dag naar mijn werk?' Maar je moet juist méér bewegen dan wordt aangeraden én daarnaast ook nog gezond eten. Pas dan val je af."

Linger-Wever benadrukt het belang van vroegtijdige educatie over gezond eten en beweging, vooral onder kinderen. "Steeds meer kinderen kampen nu al met overgewicht. Als zij op jonge leeftijd niet leren wat gezond eten is, kunnen ze een leven lang worstelen met hun gewicht."

Tekst gaat verder onder de foto.